मेडिकल PG सीटों पर सख्त नियम: तय क्षमता से ज्यादा एडमिशन दिए तो रद हो सकती है कॉलेज की मान्यता

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) सीटों पर दाखिले को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने सख्त रुख अपनाया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जारी सीट मैट्रिक्स में स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना मेडिकल कॉलेजों को भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित संस्थान पर नियामकीय कार्रवाई के साथ मान्यता रद करने तक का प्रावधान रखा गया है।

एनएमसी सचिव डॉ. राघव लंगर और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के अध्यक्ष डॉ. एमके रमेश की ओर से जारी नोटिस में मेडिकल कॉलेजों और काउंसलिंग कमेटियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दाखिला केवल एनएमसी द्वारा स्वीकृत सीटों पर ही दिया जाए।

ज्यादा एडमिशन माना जाएगा नियमों का उल्लंघन एनएमसी ने कहा है कि स्वीकृत क्षमता से अधिक प्रवेश देना एनएमसी एक्ट-2019 का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों में संबंधित मेडिकल कॉलेज के खिलाफ दंडात्मक और नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई की गंभीरता के आधार पर इसमें संस्थान की मान्यता रद करने तक का कदम शामिल हो सकता है।