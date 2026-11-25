डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यौन मंशा से किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना भी पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला (Sexual Assault) माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति तय करने में केवल शारीरिक संपर्क ही नहीं, बल्कि आरोपित की मंशा और घटना की परिस्थितियां भी अहम हैं।

इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने आरोपित की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अपील पर यह फैसला दिया।

घर में अकेली पाकर लड़की का पकड़ा था हाथ अभियोजन के मुताबिक, 23 सितंबर 2020 को यूसुफ नाम का आरोपित पीड़िता के घर मिस्त्री का काम कर रहा था। उस समय लड़की के माता-पिता और बड़ी बहन घर पर नहीं थे। इसी दौरान आरोपित ने यौन मंशा से नाबालिग का हाथ पकड़ लिया।

लड़की ने विरोध करते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपित ने उसे नहीं छोड़ा। किसी तरह पीड़िता वहां से निकलकर गैलरी में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। आरोपित ने उसे घटना किसी को बताने पर धमकी भी दी। बाद में लड़की ने माता-पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद रावजी बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय माना सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पीड़िता की उम्र से जुड़े दस्तावेजों और उसकी गवाही का परीक्षण किया। कोर्ट ने पाया कि घटना के मुख्य पहलुओं पर पीड़िता के बयान लगातार एक जैसे रहे हैं। पुलिस को दिए बयान और अदालत में गवाही के बीच मामूली अंतर को स्वाभाविक मानते हुए इन्हें संदेह का आधार नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मां और बेटी के बयानों में छोटे-मोटे अंतर होने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं हो जाता। यौन अपराधों में पीड़िता की गवाही यदि विश्वसनीय है, तो दोषसिद्धि के लिए हर मामले में स्वतंत्र गवाह या अतिरिक्त पुष्टि अनिवार्य नहीं है।