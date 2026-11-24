डिजिटल डेस्क, इंदौर। कनाडा और अलास्का की क्रूज यात्रा कराने का झांसा देकर एक परिवार से 14 लाख 38 हजार रुपये से अधिक की ठगी करने वाली महिला को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने कम खर्च में वीजा, होटल बुकिंग, क्रूज रिजर्वेशन और एयर टिकट दिलाने का भरोसा दिलाया। लाखों रुपये लेने के बाद उसने परिवार को फर्जी टिकट और पीएनआर थमाया और मोबाइल बंद कर फरार हो गई।

पुलिस ने सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद से आरोपित पूजा सिंह उर्फ तिवारी (28) को गिरफ्तार किया। वह सेक्टर-29 की निवासी है और 12वीं तक पढ़ी है। खुद को टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट बताकर विदेश यात्रा के पैकेज दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देती थी। पलासिया क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित परिवार ने 17 जुलाई 2026 को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अब ठगी की रकम बरामद करने के लिए उससे पूछताछ कर रही है।

परिचित के जरिए परिवार को जाल में फंसाया पीड़ित परिवार कनाडा और अलास्का क्रूज पर जाने की योजना बना रहा था। इसी दौरान एक परिचित के माध्यम से उसकी मुलाकात पूजा सिंह से हुई। आरोपी महिला ने कम कीमत में कनाडा का वीजा, क्रूज बुकिंग, होटल और एयर टिकट की व्यवस्था कराने का दावा किया। उसकी बातों पर भरोसा कर परिवार ने बुकिंग के लिए रकम देना शुरू कर दिया।

फर्जी पीएनआर देकर टालती रही, फिर फोन बंद किया रकम मिलने के बाद जब यात्रा की तारीख नजदीक आई, तो आरोपी महिला ने वीजा और वास्तविक टिकट उपलब्ध नहीं कराए। परिवार को भरोसे में रखने के लिए उसने बायोमेट्रिक की गलत तारीख बताई और फर्जी एयर टिकट व पीएनआर नंबर दे दिया। परिवार ने टिकटों की पड़ताल की तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया।