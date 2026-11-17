राज कौशिक, उज्जैन। द्वारका से 13 नवंबर को रवाना हुई दूसरे चरण की भारत स्वस्तिक यात्रा का चौथा पड़ाव उज्जैन रहा। इस मौके पर मंगलवार को पौराणिक सांदीपनि आश्रम के समीप आयोजित एक दिवसीय रामकथा में रामकथा वक्ता मोरारी बापू ने सनातन धर्म के संरक्षण और उसकी मूल विचारधारा को लेकर महत्वपूर्ण बात कही।

उन्होंने कहा कि धर्मस्थलों और देवस्थानों में सनातन का विरोध करने वालों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। सनातन की मूल धारा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए इस परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म किसी के प्रति दुर्भावना या बैर नहीं रखता, लेकिन उसकी आस्था और मूल विचारधारा पर कुठाराघात के प्रयासों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

‘सनातन वटवृक्ष की छाया में रहें, जड़ों को नुकसान न पहुंचाएं’ मोरारी बापू ने कहा कि आज सनातन धर्म के लिए विशेष जागरण की आवश्यकता है। कई धर्म और उपासना पद्धति ऐसी हैं, जो अपने तीर्थस्थलों में सनातन धर्म के अनुयायियों को प्रवेश तक नहीं करने देतीं। सनातन धर्म सभी के कल्याण, मंगल और शुभ की कामना करता है। यह ऐसा वटवृक्ष है, जिसकी डालियों पर झूलें, घोंसले बनाएं और इसकी छाया में विश्राम करें, लेकिन इसकी जड़ों को काटने का प्रयास न करें।

मुख्यमंत्री हुए शामिल रामकथा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मोरारी बापू ने डा. यादव के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जनसेवा का जो अवसर मिला है, उसका वह सदुपयोग कर रहे हैं। कथा पश्चात भारत स्वस्तिक यात्रा दो विशेष ट्रेनों से नागपुर के लिए रवाना हो गई।

भारत के सभी तीर्थों का विकास उज्जैन की तरह हो मोरारी बापू ने उज्जैन में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सोमनाथ, अयोध्या, काशी, वृंदावन, बेट द्वारका और प्रयाग सहित देश के सभी तीर्थस्थलों का विकास उज्जैन की तरह होना चाहिए। तीर्थों पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं देना भी कल्याणकारी और स्वस्तिक कार्य है।