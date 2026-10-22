महू में बिजली-पानी के संकट पर 500 परिवारों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतर किया चक्काजाम; लगीं वाहनों की कतारें

डिजिटल डेस्क, इंदौर। महू की रॉयल टाउन कॉलोनी में बिजली और पानी की समस्या से परेशान रहवासियों का आक्रोश गुरुवार सुबह सड़कों पर उतर आया। नीमच रोड स्थित इस कॉलोनी के 500 से अधिक परिवारों ने मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के विरोध में महू-नीमच मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल बसों के साथ ही दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बिजली गुल, पानी की भी परेशानी कॉलोनी की रहवासी टीना जादौन सहित अन्य लोगों ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। बिजली नहीं होने के कारण पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इससे बच्चों, महिलाओं और अन्य परिवारों को रोजमर्रा के काम निपटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी को बसे हुए करीब 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये तक बिजली बिल चुकाने के बावजूद नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

शिकायतों के बाद भी नहीं निकला समाधान प्रदर्शनकारियों के अनुसार, बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग और कॉलोनाइजर से कई बार शिकायत की गई। कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य संबंधित स्थानों पर भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। लगातार परेशानी झेल रहे रहवासियों ने आखिरकार सड़क पर उतरकर विरोध जताया।