इंदौर में प्रेमिका को दूसरे के संग गरबा करते देख बिफर उठा प्रेमी, विवाद के बाद जहर खाकर दी जान; स्वजन ने सड़क पर शव रख किया हंगामा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बाणगंगा क्षेत्र में 23 वर्षीय चिराग सेन की मौत के बाद मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन और दोस्तों ने शव चौराहे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी चिराग की मौत के मामले में उसकी प्रेमिका के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। उनके हाथों में ‘जस्टिस फॉर चिराग’ लिखे पोस्टर थे। करीब 200 लोगों के जुटने से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त कराया।

भजन मंडली में काम करता था चिराग बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार, वृंदावन कॉलोनी निवासी चिराग सेन उर्फ लाला भजन मंडली में काम करता था। उसका भाजपा नेताओं से भी जुड़ाव बताया गया है। चिराग का बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली निशा के साथ करीब चार साल से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होने की बात भी सामने आई है।

गरबा खेलते देख लिया था, फिर हुआ विवाद प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चिराग और निशा पिछले करीब पांच महीने से साथ रह रहे थे। रविवार को चिराग ने निशा को एक अन्य युवक के साथ गरबा खेलते हुए देख लिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद गुस्से में चिराग ने जहरीला पदार्थ खा लिया।