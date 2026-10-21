इंदौर में कन्या भोज पर बुलाकर बच्चियों से बर्बरता, 500 रुपये चोरी के शक में कपड़े उतरवाकर पीटा; शिक्षिका पर केस

डिजिटल डेस्क, इंदौर। नवरात्र समापन पर कन्याभोज के लिए घर बुलाईं गईं सात बच्चियों के साथ इंदौर में दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। एबी रोड स्थित शहनाई रेसीडेंसी में रहने वाली एक शिक्षिका ने 500 रुपये चोरी होने के संदेह में बच्चियों के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेते हुए मारपीट की और उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया। घटना के बाद बच्चियों के स्वजन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ मारपीट और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

500 रुपये का लिफाफा गायब होने पर विवाद पुलिस के अनुसार, आरोपित अनिता मोहता ने मंगलवार को नवरात्र के अवसर पर नया बसेरा क्षेत्र की सात बच्चियों को कन्याभोज के लिए अपने घर बुलाया था। बच्चियों की उम्र करीब 8 से 11 वर्ष बताई गई है। इसी दौरान 500 रुपये का एक लिफाफा गायब हो गया। महिला ने बच्चियों पर रुपये चुराने का संदेह जताया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी।

शिकायत के मुताबिक, बच्चियों द्वारा चोरी की बात स्वीकार नहीं करने पर महिला ने बच्चियों से मारपीट की और कमरे में बंद कर दिया। बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देने का भी आरोप है। रोते हुए थाने पहुंचीं बच्चियां, स्वजन ने की शिकायत घटना की जानकारी मिलने पर बच्चियों के स्वजन आक्रोशित हो गए। वे बच्चियों को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चियों को कमरे में बंद कर पीटा गया। कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने का आरोप भी सामने आया है, हालांकि पुलिस अधिकारी के अनुसार इस संबंध में एफआईआर में कोई उल्लेख नहीं है।