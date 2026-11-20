आलोक शर्मा, मंदसौर। छठवीं शताब्दी में जिन हूणों ने चीन की नाक में दम कर दिया था, उनसे बचने को चीन ने ऐतिहासिक दीवार बनाई थी। उन्हीं हूणों के राजा मिहिरकुल को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले (प्राचीन नाम- दशपुर) की धरती पर मालवा के तत्कालीन सम्राट यशोधर्मन ने पराजित किया था। इसी ऐतिहासिक विजय को यहां के सोंधनी में स्थापित दो 'विजय स्तंभ' आज भी याद दिलाते हैं।

1500 साल पहले पत्थरों पर लिखी गई विजय की गाथा 13वीं शताब्दी में आए भूकंप में गिर गई थी। नवंबर 2004 में एक विजय स्तंभ को फिर से जोड़कर खड़ा किया गया। यह स्थान अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन है। एएसआई ने इस विशाल स्तंभ को अपने अध्ययन में शामिल किया है। उद्देश्य है कि वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु आसपास के धार्मिक पर्यटन क्षेत्र मंदसौर पहुंचने पर सम्राट यशोधर्मन के स्तंभों पर लिखी विजयगाथा को जान सकें।