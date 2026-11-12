इंस्टाग्राम बायो में लिखी थी मौत की तारीख, खंडवा में उसी दिन कमरे में मिला 19 वर्षीय छात्र का शव

डिजिटल डेस्क, खंडवा। शहर की नर्मदापुरम कालोनी में 19 वर्षीय आईटीआई छात्र आदेश कनाड़े का शव किराये के कमरे में मिला। वह अपने मामा के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की गई।

इंस्टाग्राम बायो ने चौंकाया इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात छात्र के इंस्टाग्राम बायो में लिखी तारीख है। आदेश ने अपनी जन्मतिथि के साथ मृत्यु की तारीख भी दर्ज कर रखी थी। बायो में जन्म के आगे 19 जून और मृत्यु के आगे 11 नवंबर लिखा हुआ था। संयोग से इसी तारीख को उसकी मौत हुई। घटना से पहले उसने इंटरनेट मीडिया पर जीवन और मृत्यु से जुड़ी निराशा जाहिर करने वाली पोस्ट भी साझा की थी।