दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट धमकी केस में बड़ा खुलासा, देवास के युवक की हैक आईडी से भेजा गया था ईमेल; अमेरिका तक जुड़े तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में प्रस्तावित लाइव कॉन्सर्ट को बम धमाके से निशाना बनाने की धमकी के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि धमकी भरे ईमेल में से एक देवास के युवक की हैक की गई ईमेल आईडी से भेजा गया था। युवक का ईमेल अकाउंट कई महीने पहले ही हैक हो चुका था।

पुलिस को इसकी तकनीकी जांच में अमेरिका का एक संदिग्ध आईपी एड्रेस मिला है, जिसका इस्तेमाल वीपीएन के जरिए किया गया था। फिलहाल साइबर टीम ईमेल भेजने वाले वास्तविक व्यक्ति और उसके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। तीन स्कूलों और महापौर कार्यालय को मिले थे धमकी भरे ईमेल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडिशनल डीसीपी) राजेश दंडोतिया ने गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले इंदौर के तीन निजी स्कूलों और महापौर कार्यालय को अलग-अलग ईमेल आईडी से धमकी भरे संदेश मिले थे। इन संदेशों में दिलजीत दोसांझ के आगामी कॉन्सर्ट में बम विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी।

धमकियों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की गंभीरता से जांच की। शुरुआती पड़ताल में सभी धमकियां फर्जी और भ्रामक पाई गईं। हालांकि, अलग-अलग ईमेल अकाउंट से संदेश भेजे जाने के कारण साइबर टीम इनके पीछे सक्रिय व्यक्ति या समूह की पहचान करने में जुटी है।

मार्च-अप्रैल में हैक हुआ था युवक का ईमेल अकाउंट एडिशनल डीसीपी के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल में से एक देवास निवासी निखिल गुप्ता की ईमेल आईडी से भेजा गया था। निखिल एक निजी कंपनी में काम करते हैं। जांच में सामने आया कि उनका ईमेल अकाउंट इसी साल मार्च या अप्रैल में हैक हो गया था। वह लंबे समय से इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे।