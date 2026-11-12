भोपाल-इंदौर मेट्रो में सफर हुआ सस्ता, 50 रुपये के स्मार्ट कार्ड से हर यात्रा पर 25% की बचत; टिकट खरीदने की झंझट भी खत्म

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल और इंदौर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। अब बार-बार टिकट खरीदने या काउंटर की कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 12 नवंबर से दोनों शहरों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की सुविधा शुरू कर दी है। यात्री इस स्मार्ट कार्ड से मेट्रो में प्रवेश और निकास कर सकेंगे। खास बात यह है कि कार्ड से यात्रा करने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार किराये में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।

एनसीएमसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी देशव्यापी उपयोगिता है। यात्री इसका इस्तेमाल देश की उन सभी मेट्रो सेवाओं में कर सकेंगे, जहां यह सुविधा लागू है। इससे अलग-अलग शहरों में मेट्रो यात्रा के लिए बार-बार नए कार्ड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

50 रुपये में मिलेगा एनसीएमसी कार्ड मेट्रो प्रबंधन के अनुसार, भोपाल और इंदौर के सभी मेट्रो स्टेशनों के टिकट काउंटर से एनसीएमसी कार्ड खरीदा जा सकेगा। इसके लिए 50 रुपये देने होंगे। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा। कार्ड मिलने के बाद यात्री अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें बैलेंस रिचार्ज करा सकेंगे।

रिचार्ज के लिए टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन (टीवीएम) और एमपी मेट्रो मोबाइल ऐप का विकल्प उपलब्ध रहेगा। कार्ड को स्टेशन के प्रवेश और निकास गेट पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे टिकट लेने की प्रक्रिया आसान होगी और यात्रियों का समय बचेगा।

20 रुपये से अधिक किराये पर 25 प्रतिशत छूट एनसीएमसी कार्ड से सिंगल जर्नी करने वाले यात्रियों को निर्धारित किराये में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि, यह लाभ उन्हीं यात्राओं पर लागू होगा, जिनका सामान्य किराया 20 रुपये से अधिक है। यानी कम दूरी की यात्रा करने वालों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा, जबकि लंबी दूरी के यात्रियों को किराये में सीधी बचत होगी।

30 सेकंड में QR टिकट, मशीन से करें भुगतान स्मार्ट कार्ड के अलावा मेट्रो स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीनों की सुविधा भी शुरू की गई है। यात्री मशीन की स्क्रीन पर 'Buy QR Ticket' विकल्प चुनकर अपना गंतव्य स्टेशन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर किराया दिखाई देगा। यूपीआई से भुगतान करते ही मशीन से क्यूआर टिकट निकल आएगा। पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 सेकंड लगेंगे।

सिंगल जर्नी टिकट: 25 प्रतिशत छूट।

रिटर्न जर्नी टिकट: कुल 30 प्रतिशत छूट।

ग्रुप टिकट: कुल 35 प्रतिशत छूट। यह टिकट कम से कम दो यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

ई-वॉलेट रिचार्ज: रिचार्ज की राशि के अनुसार 8 से 15 प्रतिशत तक बोनस। हालांकि, 20 रुपये वाले सिंगल जर्नी टिकट पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रमोशनल छूट लागू नहीं होगी।

अब मेट्रो यात्रियों के पास टिकट के कई विकल्प भोपाल और इंदौर मेट्रो में अब टिकट काउंटर के अलावा मोबाइल ऐप, क्यूआर टिकट, वेंडिंग मशीन और एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड के जरिए भी यात्रा की जा सकेगी। इससे यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए कतारों में लगने से राहत मिलेगी। साथ ही एक ही कार्ड से देश के कई शहरों की मेट्रो में सफर करने की सुविधा मिलने से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी आसान होगा।