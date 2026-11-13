खंडवा में 'मध्य प्रदेश शासन' लिखी बोलेरो से भिड़ी कार, कांग्रेस नेता समेत दो की मौत; एंबुलेंस लौटाने का भी आरोप

डिजिटल डेस्क, खंडवा। प्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में कांग्रेस के खकनार (बुरहानपुर) ब्लॉक अध्यक्ष अजय महाजन समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पिपलोद थाना क्षेत्र के ग्राम लछौरा के पास दो कारों की आमने-सामने इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि एक वाहन सड़क से नीचे जाकर पलट गया, जबकि दूसरी कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में बोलेरो सवार चालक की भी जान चली गई। वहीं, घायलों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान एंबुलेंस लौटाने और लाठियां निकालकर विवाद करने के आरोप भी सामने आए हैं। दीपावली मिलन समारोह से लौट रहे थे अजय महाजन जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को जसवाड़ी रोड पर ग्राम टिगरिया के पास एक होटल में कांग्रेस का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। पूर्व सांसद अरुण यादव की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में खंडवा और बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बुरहानपुर जिले के खकनार निवासी अजय महाजन अपने भांजे अक्षय, मामा और एक अन्य व्यक्ति के साथ कार (MP 68 C 2551) से घर लौट रहे थे। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच ग्राम लछौरा के पास उनकी कार सामने से आ रही बोलेरो (MP 47 T 0281) से टकरा गई।

टक्कर में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़े हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। अजय महाजन और बोलेरो में सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चालक की पहचान को लेकर शुरुआती जानकारी में श्रवण नाम सामने आया था, जबकि बाद में सुनील नाम बताया गया। पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है।