धीरज गोमे, उज्जैन। महाकवि कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा का उत्सव उज्जैन में सात दिनों तक मनाया जा रहा है, लेकिन उनकी रचनाओं की गूंज सात समंदर पार भी सुनाई दे रही है। 21 नवंबर से शुरू हुए सात दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह के बीच यह जानना भी खास है कि जिस महाकवि की साहित्य साधना को उज्जैन से जोड़कर देखा जाता है, उनके ग्रंथ 35 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया के रंगमंच पर उनका कालजयी नाटक 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' नए रूपों में जीवंत है। नाटक की नायिका शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हैं।

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं कालिदास अमेरिका के हार्वर्ड, शिकागो, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले परिसर और कोलंबिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संस्कृत एवं भारतीय साहित्य के अध्ययन के दौरान कालिदास की रचनाएं विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। 'अभिज्ञानशाकुंतलम्', 'मेघदूतम्' सहित उनकी कृतियों के माध्यम से भारतीय काव्य परंपरा, प्रकृति चित्रण, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को समझा जाता है।

1789 में हुआ था 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' का अंग्रेजी अनुवाद कालिदास की अंतरराष्ट्रीय ख्याति का बड़ा पड़ाव वर्ष 1789 में आया, जब ब्रिटिश विद्वान सर विलियम जोन्स ने 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। इसके बाद 1791 में इसका जर्मन अनुवाद सामने आया। जर्मनी के महान साहित्यकार योहान वोल्फगांग गोएथे इस नाटक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसकी प्रशंसा में कविता लिखी। इसके बाद यूरोप में भारतीय साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी और कालिदास की रचनाएं अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक विमर्श का हिस्सा बन गईं।

प्रेम, विरह, स्मृति और पुनर्मिलन की यह कथा दुनिया भर के रंगकर्मियों को आकर्षित करती रही है। 1919 में लंदन के विंटर गार्डन थिएटर में इसका मंचन हुआ। पोलैंड के प्रसिद्ध रंगकर्मी यर्जी ग्रोटोव्स्की ने 1960 में इस पर आधारित प्रस्तुति तैयार की। वर्ष 2009 में लंदन के यूनियन थिएटर में भी इसका नया रंगमंचीय रूप प्रस्तुत किया गया।