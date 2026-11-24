डिजिटल डेस्क, झाबुआ। रोजगार की तलाश में गुजरात गए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक परिवार पर मंगलवार को ऐसा कहर टूटा कि एक ही झटके में चार जिंदगियां खत्म हो गईं। गुजरात के भुज में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर-ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में झाबुआ के ग्राम संदला निवासी एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक गर्भवती महिला और दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे की खबर गांव पहुंचते ही मातम छा गया।

ट्रैक्टर-ट्राली की छांव में खा रहे थे खाना जानकारी के अनुसार, संदला गांव के कई परिवार कुछ दिन पहले रोजगार की तलाश में गुजरात के भुज गए थे। वहां सभी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। मंगलवार को काम से लौटने के बाद कुछ मजदूर ट्रैक्टर-ट्राली के पास उसकी छांव में बैठकर खाना खा रहे थे। दिनभर की थकान के बाद सभी कुछ देर आराम कर रहे थे।

इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई और उसके आसपास बैठे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। मजदूर दंपती व दो मासूम बच्चों की मौत हादसे में दीवान मखौड़िया, उनकी गर्भवती पत्नी अश्वीना और उनके भाई अर्जुन के दो बच्चे नवीना व दशरथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के चार सदस्यों की असमय मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दुर्घटना में अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।