डिजिटल डेस्क, झाबुआ। दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बनी। मंगलवार रात थांदला के पास आगे चल रहे ट्रक में पीछे से एक कार जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में छह साल के बच्चे समेत सात लोग घायल हो गए। कार के एयरबैग खुलने से सभी की जान बच गई, हालांकि एक व्यक्ति के दोनों पैर टूट गए, जबकि महिला के सिर में गंभीर चोट आई है।

जानकारी के मुताबिक, कार में सवार सभी लोग गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं। परिवार दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था, तभी थांदला के पास उनकी कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में चीख-पुकार मच गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया, लेकिन एयरबैग खुलने से यात्रियों को काफी हद तक सुरक्षा मिली और बड़ा हादसा टल गया।

एंबुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिस पेट्रोलिंग ने संभाला मोर्चा दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस पेट्रोलिंग टीम से संपर्क किया गया। पुलिस वाहन की सहायता से सभी सात घायलों को थांदला के शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया।

हादसे में एक व्यक्ति के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी है। अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। राजकोट के एक ही परिवार के सात लोग घायल हादसे में घायल लोगों की पहचान साहिब लाल लोबान दिवाकर (50), संस्कार राहुल दिवाकर (6), आकांक्षा मेहुल दिवाकर (23), राहुल साहिब लाल दिवाकर (30), मेहुल साहिब लाल दिवाकर (23), आशा साहिब लाल दिवाकर (60) और ओमी राहुल दिवाकर (25) के रूप में हुई है। सभी राजकोट, गुजरात के निवासी हैं। परिवार के सात सदस्यों के एक साथ दुर्घटना का शिकार होने से परिजनों में चिंता बनी हुई है।