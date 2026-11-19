डिजिटल डेस्क, झाबुआ। प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर क्षेत्र के मदरानी में बुधवार रात 27 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। ये सभी मांडली गांव के निवासी हैं। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और पूजन के साथ आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपने मूल धर्म में लौटने की घोषणा की।

हिंदू जागरण मंच के जिला सह संयोजक राजेश पणदा के मुताबिक, इन 27 लोगों में से 14 ने करीब 17 साल पहले, नौ ने सात साल पहले और चार लोगों ने एक साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। सुविधाओं का दिया था प्रलोभन राजेश पणदा का आरोप है कि इन परिवारों को बीमारी के दौरान इलाज में मदद, मिशनरी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में छूट, मकान निर्माण और फालिये में हैंडपंप लगवाने जैसी सुविधाओं का प्रलोभन देकर मतांतरित किया गया था। बाद में मतांतरित लोगों के अलग-अलग समूह बनाकर दूसरे परिवारों को भी जोड़ने के प्रयास किए गए।