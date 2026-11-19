राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा नदी के पतई घाट पर हजारों साल पुराना जीवाश्म मिलने से पुरातत्व और जीवाश्म विज्ञान के विशेषज्ञों की दिलचस्पी बढ़ गई है। देवरी तहसील के इस घाट पर मिला जीवाश्म विलुप्त हो चुके स्टेगोडॉन हाथी का निचला जबड़ा और दांत हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षण में विशेषज्ञों ने इसी प्रजाति का जीवाश्म होने की संभावना जताई है। अब इसे चट्टान से सावधानीपूर्वक निकालने की तैयारी है। इसके बाद विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिससे इसकी वास्तविक पहचान और उम्र का पता चल सकेगा।

मध्य प्रदेश पुरातत्व संचालनालय ने पुणे के जीवाश्म विशेषज्ञ डॉ. विजय साठे से इसका परीक्षण कराया है। उनके प्रारंभिक निष्कर्ष के अनुसार, यह स्टेगोडॉन हाथी का जबड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह हाथी की ऐसी प्रजाति थी, जो करीब 26 हजार वर्ष पहले तक धरती पर मौजूद थी। अब यह पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। इसकी ऊंचाई लगभग साढ़े 10 फीट और वजन 6.5 से 7.5 टन तक बताया जाता है।

इससे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) की टीम भी पतई घाट पहुंचकर जीवाश्म का निरीक्षण कर चुकी है। टीम ने भी इसे स्टेगोडॉन का निचला जबड़ा होने की संभावना जताई थी। हालांकि, अंतिम पुष्टि जीवाश्म को बाहर निकालने और वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।

डेढ़ किलोमीटर का इलाका है खास पतई घाट और आसपास का क्षेत्र पहले भी प्राचीन जीवों के जीवाश्म मिलने के कारण चर्चा में रहा है। वर्ष 2010 में नर्मदापुरम के गवर्नमेंट नर्मदा पीजी कॉलेज (एनएमवी) के बॉटनी विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉ. केडब्ल्यू शाह, प्राध्यापक डॉ. रवि उपाध्याय और पुराविद डॉ. वसीम खान ने यहां डायनासोर के जीवाश्म खोजे थे।

डॉ. शाह के अनुसार, पतई घाट के आसपास करीब डेढ़ किलोमीटर का क्षेत्र जीवाश्मों की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक और पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिलने की संभावनाएं हैं। उन्होंने इसके संरक्षण की जरूरत बताते हुए अपनी रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सौंपी थी।

उनके अनुसार, अध्ययन के दौरान यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में मानव की मौजूदगी कहां और कैसी थी। साथ ही जीवाश्म से हाथी की प्रजाति, उसके आकार, उम्र और नर्मदा घाटी तक पहुंचने के संभावित कारणों की जानकारी मिल सकती है।