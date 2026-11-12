इंदौर में सुनसान मैदान में खड़ी कार से मिले 80 लाख रुपये, देवास के दो किसानों के जवाब से गहराया संदेह

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक संदिग्ध वैगनआर कार से 80 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। कार में देवास जिले के दो व्यक्ति सवार थे, जो इतनी बड़ी रकम के संबंध में मौके पर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पूछताछ के दौरान दोनों ने नकदी के स्रोत को लेकर अलग-अलग बातें बताईं। संदेह के आधार पर पुलिस ने पूरी रकम जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को कनाड़िया थाना क्षेत्र में टीपीएस-05 मेन रोड पर फीनिक्स मॉल के पीछे स्थित खाली मैदान में एक वैगनआर कार (एमपी 09 जेडई 5088) खड़ी मिली। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने कार की जांच की तो उसमें तिलोक गामी और मनोज गामी मिले। दोनों देवास जिले के बागली क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा सोमा के निवासी हैं और खेती-किसानी करते हैं।

500 रुपये के नोटों में सबसे ज्यादा नकदी कार की तलाशी लेने पर पुलिस को 80 लाख रुपये नकद मिले। इनमें 500 रुपये के नोटों में 75 लाख, 200 रुपये के नोटों में दो लाख और 100 रुपये के नोटों में तीन लाख रुपये शामिल थे। इतनी बड़ी रकम मिलने पर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों से नकदी के स्रोत और उससे संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।