सोने में मिलावट का नया खेल! भारी धातुओं का पाउडर मिलाकर बढ़ा रहे वजन, कसौटी और एसिड टेस्ट भी फेल

लोकेश सोलंकी, इंदौर। सोने में मिलावट का ऐसा नया तरीका सामने आया है, जिसकी पहचान सामान्य जांच से करना मुश्किल हो रहा है। सोने में भारी धातुओं का महीन पाउडर मिलाकर उसका वजन बढ़ाया जा रहा है। बाजार में इसे गोल्ड पाउडर के नाम से बताया जा रहा है।

गड़बड़ी पकड़ना टेढ़ी खीर मिलावट वाला सोना देखने में असली सोने जैसा ही नजर आता है और सामान्य एसिड टेस्ट तथा कसौटी पर जांच में भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। गहने बनाने के दौरान सोना गलाने और प्रसंस्करण करने पर वास्तविक सोने की मात्रा कम निकलने से इस गड़बड़ी का पता चल रहा है।

व्यापारी भी चिंतित, की आपात बैठक इंदौर सराफा में गहने बनाने वाले कुछ कारीगरों ने इस तरह की परेशानी की शिकायत व्यापारियों से की थी। इसके बाद इंदौर चांदी-सोना-जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन ने सोमवार शाम आपात बैठक बुलाई। इसमें बुलियन व्यापारियों और दलालों को सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।