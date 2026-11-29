डिजिटल डेस्क, इंदौर। शहर के पॉश इलाके वायएन रोड पर रांका मेंशन के पास एक सरकारी ठेकेदार के बंगले में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। ठेकेदार राजेश जैन (युवा) के घर रखी करीब 200 किलो वजनी तिजोरी से सोने के आभूषण और हीरे के महंगे सेट गायब मिले। चोरी गए जेवरों की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। तिजोरी का लॉक सात चाबियों से खुलता है और चाबियां पहली मंजिल पर रखी थीं, जबकि तिजोरी दूसरी मंजिल के बेडरूम में फिक्स थी। मामले में सुनियोजित चोरी की आशंका जताई गई है।

राजेश जैन के मुताबिक, उनकी पत्नी प्रिया ने तिजोरी में सोने और हीरे के आभूषण रखे थे। शुक्रवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए जेवर निकालने तिजोरी खोली गई, तब चोरी का पता चला। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने छोटे और सामान्य आभूषणों को हाथ नहीं लगाया, बल्कि चुनिंदा कीमती जेवर ही गायब किए।

शादी में जाने के लिए तिजोरी खोली, तब सामने आई चोरी ठेकेदार के परिवार में पति-पत्नी और दो बेटे हैं। घर में हाउसकीपिंग का काम करने वाले दो कर्मचारियों पर संदेह जताते हुए उनसे पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ने चोरी से इनकार कर दिया। इसके बाद राजेश जैन साउथ तुकोगंज थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

सूचना मिलने पर पुलिस बंगले पर पहुंची और जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने फिंगर प्रिंट सहित अन्य संभावित साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल चोरी के तरीके, घर में आने-जाने वालों और संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है।

200 किलो की तिजोरी, लॉक के लिए सात चाबियां घर में रखी गोदरेज की तिजोरी करीब 200 किलो वजनी बताई गई है। इसकी खास सुरक्षा व्यवस्था के तहत लॉक सात चाबियों से खुलता है। राजेश जैन का दावा है कि कंपनी के अनुसार इस तिजोरी की चाबियां दूसरी जगह से तैयार नहीं कराई जा सकतीं।

उनकी पत्नी प्रिया ने दीपावली पर पूजन के बाद आभूषण तिजोरी में रखे थे। परिवार को आशंका है कि पिछले 15 दिनों के भीतर चोरी हुई है। ठेकेदार का कहना है कि इस दौरान घर पर बाहरी लोगों की आवाजाही भी सीमित रही, ऐसे में चोरी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।