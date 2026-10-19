इंडिगो की बेंगलुरु-इंदौर फ्लाइट में यात्री की बिगड़ी तबीयत, हैदराबाद में आपात लैंडिंग; दो घंटे देरी से गंतव्य पर पहुंचे यात्री

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बेंगलुरु से इंदौर आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में सोमवार सुबह एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। विमान में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए पायलट ने एहतियातन फ्लाइट को हैदराबाद की ओर डायवर्ट करने का फैसला लिया। इस घटनाक्रम के चलते इंदौर एयरपोर्ट पर विमान के पहुंचने में देरी हुई और इसका असर दूसरी उड़ानों पर भी पड़ा।

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E 959 को सुबह 7:38 बजे इंदौर पहुंचना था, लेकिन उड़ान के दौरान यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद विमान को हैदराबाद ले जाया गया। फ्लाइट सुबह 8:41 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरी। इसके बाद विमान सुबह 9:25 बजे इंदौर पहुंचा। इस तरह निर्धारित समय के मुकाबले विमान करीब पौने दो घंटे देरी से पहुंचा।