धार में महाकाली दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो हाईवे पर पलटी, 10 घायल; 4 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, धार। गुजरात के पावागढ़ महाकाली मंदिर में दर्शन की आस लेकर निकले श्रद्धालुओं का सफर बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। ग्राम देवनलिया से बोलेरो में सवार होकर जा रहे 10 श्रद्धालुओं का वाहन धार जिले के सरदारपुर फोरलेन पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन चालक समेत सभी 10 लोग घायल हो गए। इनमें चार की हालत गंभीर बताई गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और वाहन में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

देर रात हुआ हादसा घटना शनिवार देर रात करीब 1:42 बजे की है। देवनलिया निवासी श्रद्धालु बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1037 से गुजरात के पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुए थे। सरदारपुर फोरलेन पर पहुंचते ही वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और वाहन में सवार लोग अंदर फंस गए।