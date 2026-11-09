इंदौर में निभाई परंपरा... अग्निबाण की तरह चमके 'हिंगोट', तुर्रा और कलंगी दल में एक घंटे चली आग व साहस की जंग

डिजिटल डेस्क, इंदौर। दीपावली के बाद आने वाले इस दिन का इंतजार मालवा अंचल को रहता है। शाम ढलते ही गौतमपुरा का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। हवा में उड़ती चिंगारियां, बारूद की गंध, ढाल थामे योद्धा और दर्शकों के उत्साह से भरा माहौल। यह सब किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था।

भगवान की पूजा-अर्चना कर शुरू हुई जंग सोमवार को परंपरा, आस्था और अदम्य साहस का संगम बना हिंगोट युद्ध शाम करीब साढ़े पांच बजे भगवान देवनारायण की पूजा-अर्चना के बाद शुरू हुआ। यह युद्ध रलायता मार्ग स्थित खारचा मैदान में तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा आमने-सामने हुए। एक ओर खड़े थे गौतमपुरा के वीर, दूसरी ओर रूणजी के जांबाज।

20 योद्धा घायल, मौके पर उपचार सिर पर पगड़ी, हाथ में ढाल और झोले में भरी सैकड़ों हिंगोट यानी अग्निबाण, जिनसे योद्धा एक-दूसरे पर वार कर रहे थे। जैसे ही दोनों दलों के प्रमुखों ने संकेत दिया, आकाश में अग्नि की लपटें उठीं और हिंगोट हवा में गूंज उठीं। इस पूरे युद्ध में किसी की जीत-हार निर्धारित नहीं हुई। दोनों दलों के 20 योद्धा घायल हुए। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायलों का उपचार किया।

सुरक्षा और परंपरा दोनों का संतुलन आयोजन को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक और फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद रहा। नगर परिषद ने मैदान के चारों ओर लोहे की जालियां लगाकर दर्शकों के लिए सुरक्षा घेरे बनाए। युद्ध के दोनों दलों में योद्धा की संख्या में बड़ा अंतर देखने को मिला। एक दल में करीब 125 व दूसरे दल में सिर्फ 25 योद्धा थे।