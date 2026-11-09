इंदौर में फैजान संग मिलकर बच्चों को निपटाना चाहती थी वर्षा, पति ने मारकर कर ली आत्महत्या; वॉयस रिकॉर्डिंग से खुली साजिश की परतें

डिजिटल डेस्क, इंदौर। दीपावली के दिन पत्नी वर्षा की हत्या करने के बाद पवन सोनी ने खुद भी फांसी लगाकर जाने दे दी। राजफाश हुआ है कि इंदौर जिले के राऊ कस्बा की साईं विहार कॉलोनी निवासी इस दंपती के बीच फैजान उर्फ रेहान आ गया था। वह दो बच्चों की मां वर्षा को पति से अलग होने के लिए बहला-फुसला रहा था।

वन ने यह खौफनाक कदम तब उठाया, जब उसने पत्नी और फैजान को की वह रिकॉर्डिंग सुनी, जिसमें वे दोनों उसकी सात वर्षीय बेटी को बेचने और 15 वर्षीय बेटे को उस सहित मारने की बातचीत कर रहे थे। फैजान वर्षा संग ऐसा कोई कदम उठा पाता, उससे पहले ही पवन ने पत्नी को रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया।

बेटे ने पुलिस को बताई खौफनाक हकीकत पवन-वर्षा के बेटे ने पुलिस को जानकारी दी कि पिता ने मां और फैजान के बीच बातचीत की 18 घंटे की रिकॉर्डिंग की थी। जिसे उसने अपने कमरे में लगाए वॉयस रिकॉर्डर से रिकार्ड किया था। इसके माध्यम से सामने आ गया कि वर्षा को फैजान अपने जाल में पूरी तरह से फंसा चुका था। वह उसे पति, बच्चों को ठिकाने लगाकर घर से भागने के लिए बरगला रहा था।