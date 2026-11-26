डिजिटल डेस्क, इंदौर। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में गैस सिलिंडरों की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन हम पीएनजी को बढ़ावा देना चाहते हैं। सरकार की कोशिश है कि लोग सिलिंडर छोड़कर गैस पाइप लाइन पर आ जाएं। यह आर्थिक रूप से फायदेमंद है। इस वजह से गैस सिलिंडर के नए कनेक्शन पर फिलहाल रोक है।

उन्होंने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं, जहां पाइप गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है और वहां समय लगेगा। ये लोग ही परेशान हैं और सरकार उनके लिए समाधान उपलब्ध करवा रही है। युवाओं से संवाद में रखी अपनी बात यह बात पुरी ने गुरुवार को संविधान गौरव दिवस पर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर के स्कूल आफ कॉमर्स के सभागृह में युवाओं से संवाद में कही। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिए गए बयानों पर उन्हें घेरने का प्रयास किया। परिवारवाद व इमरजेंसी पर भी निशाना साधा।