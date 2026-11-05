दीवाली मनाने घर जा रहे GST अधिकारी की कार रतलाम में पलटी, परिवार के चार सदस्य घायल; 54 लाख कैश और जेवर मिले

डिजिटल डेस्क, रतलाम। दीपावली मनाने घर जा रहा गुजरात में पदस्थ एक जीएसटी अधिकारी का परिवार मध्य प्रदेश में सड़क हादसे का शिकार हो गया। गुरुवार शाम दिल्ली-मुंबई एटलेन एक्सप्रेस-वे पर जावरा के पास सादाखेड़ी ओवरपास से उनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 25 फीट नीचे जा गिरी। दुर्घटना में अधिकारी प्रवीण मीणा, उनकी पत्नी संतोष और दोनों बेटे आदित्य (10) व अथर्व (8) घायल हो गए। हादसे के बाद कार की तलाशी में पुलिस को करीब 54 लाख रुपये नकद और आभूषण मिले हैं।

जानकारी के अनुसार, राजस्थान के गंगानगर निवासी प्रवीण मीणा गुजरात के वापी में जीएसटी विभाग में सुपरिंटेंडेंट के पद पर पदस्थ हैं। वह दीपावली मनाने के लिए पत्नी और दोनों बेटों के साथ अपनी निजी कार से गंगानगर जा रहे थे। गुरुवार शाम करीब पांच बजे उनकी कार जावरा के समीप सादाखेड़ी ओवरपास पर पहुंची। इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और कार ओवरपास से नीचे जा गिरी।