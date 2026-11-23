डिजिटल डेस्क, धार। छोटी दीपावली (देवउठनी एकादशी) की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब आपसी विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। बाग थाना क्षेत्र के ग्राम जामला के पटेलपुरा में रविवार दोपहर हुई इस वारदात में बेटे ने लट्ठ से पिता पर बेरहमी से हमला कर दिया। सिर के पिछले हिस्से और पैर पर कई वार लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित बेटा फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, जामला निवासी 40 वर्षीय कुंवरसिंह मोरी खेती-किसानी करते थे। रविवार को किसी बात को लेकर उनका बेटे अनिल से विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने पर अनिल ने गुस्से में लट्ठ उठा लिया और पिता पर हमला कर दिया। उसने कुंवरसिंह के सिर के पिछले हिस्से और दाहिने पैर पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर चोटों के कारण कुंवरसिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।