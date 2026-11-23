डिजिटल डेस्क, धार। धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने चार लोगों की जान ले ली। ग्राम बिडवाल के पास बिलेश्वर महादेव मंदिर के सामने पिकअप वाहन और बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन लड़कियों और एक युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया और पलट गया।

अस्पताल पहुंचने से पहले थम गईं सांसें हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कानवन की 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को उपचार के लिए बदनावर सिविल अस्पताल ले जाया गया।