धार में भीषण सड़क हादसा: धरमपुरी-मांडू मार्ग पर पलटी तेज रफ्तार ईको कार, 3 की मौत; 2 गंभीर घायल

डिजिटल डेस्क, धार। प्रदेश के धार जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा धरमपुरी-मांडू मार्ग पर ग्राम तारापुर के पास गिट्टी खदान के नजदीक हुआ। यहां तेज रफ्तार मारुति ईको कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार में सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर धरमपुरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। धरमपुरी से मांडू जा रही थी कार प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मारुति ईको कार धरमपुरी से मांडू की ओर जा रही थी। इसी दौरान ग्राम तारापुर के पास गिट्टी खदान के नजदीक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे उतरकर पलट गई। हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।