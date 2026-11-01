धार में भीषण सड़क हादसा: धरमपुरी-मांडू मार्ग पर पलटी तेज रफ्तार ईको कार, 3 की मौत; 2 गंभीर घायल
धार जिले में धरमपुरी-मांडू मार्ग पर एक तेज रफ्तार मारुति ईको कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में तीन ...और पढ़ें
HighLights
ग्राम तारापुर के पास गिट्टी खदान के नजदीक हादसा।
धरमपुरी से मांडू की ओर जा रही थी मारुति ईको कार।
घायलों को धामनोद के सरकारी अस्पताल भेजा गया।
डिजिटल डेस्क, धार। प्रदेश के धार जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा धरमपुरी-मांडू मार्ग पर ग्राम तारापुर के पास गिट्टी खदान के नजदीक हुआ। यहां तेज रफ्तार मारुति ईको कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार में सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर धरमपुरी थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई।
धरमपुरी से मांडू जा रही थी कार
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मारुति ईको कार धरमपुरी से मांडू की ओर जा रही थी। इसी दौरान ग्राम तारापुर के पास गिट्टी खदान के नजदीक चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे उतरकर पलट गई। हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
ग्रामीणों ने घायलों को निकाला
दुर्घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। दोनों घायलों को उपचार के लिए धामनोद के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, मृतकों के शव धरमपुरी अस्पताल भेजे गए।
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तीनों मृतक मांडू के निवासी
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान विक्की पिता दिनेश, भुरेसिंह पिता बाबू और गौतम पिता सुखराम के रूप में हुई है। तीनों मांडू के निवासी थे। धरमपुरी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।