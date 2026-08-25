देवास में पानी से भरे अंडरपास में फंसी स्कूल वैन, बच्चों की जान जोखिम में डाल भागा चालक; घबराकर छत पर बैठा छात्र

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास में तेज बारिश के बाद मंगलवार सुबह राजाराम नगर अंडरपास बच्चों के लिए मुसीबत बन गया। पानी से लबालब अंडरपास में सिटी कान्वेंट स्कूल का मैजिक वाहन आठ बच्चों के साथ फंस गया। वाहन के अंदर तेजी से पानी भरने लगा तो बच्चों में घबराहट फैल गई। हालात बिगड़ने पर एक छात्र वाहन की छत पर जा बैठा।

आरोप है कि वाहन पानी में फंसने के बाद चालक बच्चों को अंदर ही छोड़कर मौके से चला गया। बच्चों को परेशान देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और रहवासियों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

मैजिक वाहन बंद हुआ तो बच्चों में मची घबराहट सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद मंगलवार सुबह भी शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई थी। इसी दौरान राजाराम नगर अंडरपास में काफी गहराई तक पानी भर गया। पानी में उतरते ही स्कूल मैजिक वाहन बंद हो गया। वाहन में आठ बच्चे बैठे थे। आरोप है कि वाहन बंद होने के बाद चालक नीचे उतरा और बच्चों को वाहन में ही छोड़कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वाहन के अंदर पानी बढ़ने लगा। इससे बच्चे घबरा गए और एक छात्र पानी से बचने के लिए मैजिक की छत पर जा बैठा।