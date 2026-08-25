देवास में DJ की धुन पर नाच रहे श्रद्धालु की अचानक मौत, भोलेनाथ की सवारी से पहले दुखद घटना

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास के अमोना क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ की सवारी की तैयारियों के बीच उस समय मातम छा गया, जब भजनों की धुन पर नाच रहे एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई। नृत्य करते-करते उन्हें चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और स्वजन को सूचना दी। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

घटना सोमवार रात की है। मृतक की पहचान अमोना निवासी गोपाल प्रजापति के रूप में हुई है। मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। भजनों पर नाचते समय अचानक बिगड़ी तबीयत प्रत्यक्षदर्शी अनिल ठाकुर के अनुसार अमोना स्थित महादेव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की सवारी निकालने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान श्रद्धालु भजनों और डीजे की धुन पर नृत्य कर रहे थे। गोपाल भी उत्साह के साथ नाच रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वे बेसुध होकर नीचे गिर पड़े।