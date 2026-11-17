डिजिटल डेस्क, देवास। देवास के मक्सी बायपास पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गुजरात के गांधीधाम से 40 हजार लीटर से अधिक पाम ऑयल लेकर देवास के पास सिया औद्योगिक क्षेत्र जा रहा टैंकर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में भरा तेल बहने लगा। यह देखते ही आसपास के लोग डिब्बे और अन्य बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए और पाम ऑयल भरने की होड़ लग गई।

राहत की बात यह रही कि हादसे में टैंकर चालक या किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई। चालक के मुताबिक, टैंकर में 40 हजार लीटर से ज्यादा पाम ऑयल भरा था। टैंकर पलटने के बाद इसका अधिकांश हिस्सा पास के नाले में बह गया।

तेल भरने पहुंचे लोग हटाने पर भी नहीं माने टैंकर चालक राजस्थान के अजमेर निवासी नंद सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसे के बाद करीब 15 से 20 लोग डिब्बे लेकर तेल भरने पहुंच गए थे। उन्हें मौके से हटाने का प्रयास किया, लेकिन एक-दो लोगों को हटाते तो दूसरे लोग पहुंच जाते थे। चालक के अनुसार, टैंकर को देवास से करीब सात-आठ किलोमीटर दूर स्थित पारले कंपनी में खाली करना था।

बाइक सवार को बचाने में बिगड़ा संतुलन नंद सिंह ने बताया कि मक्सी बायपास पर अचानक तेज गति से एक बाइक सवार सामने आ गया। उसे बचाने के लिए टैंकर को मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। टैंकर के पास ही नाला होने के कारण बड़ी मात्रा में पाम आइल उसमें बह गया।