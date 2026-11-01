देवास में पत्थर मारकर फोड़े मस्जिद के कांच, झंडे जलाने की कोशिश; वारदात CCTV में कैद

डिजिटल डेस्क, देवास। देवास में मक्सी रोड पर स्थित ग्राम सियापुरा में शनिवार रात एक बाइक सवार ने मुस्लिम धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की। आरोपित ने मस्जिद पर पत्थर मारकर गेट का कांच फोड़ दिया। आरोप है कि चादर और गांव में लगे झंडों को जलाने की कोशिश भी की गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

रविवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में समाजजन एकत्र हो गए। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश था। सूचना पर बीएनपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से चर्चा कर उन्हें शांत कराया। मस्जिद कमेटी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में लिया है।