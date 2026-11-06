5 करोड़ के नोट, 2.5 के स्वर्ण आभूषण... देवास में 15 देशों की मुद्रा से मां महालक्ष्मी के दरबार की भव्य सजावट

डिजिटल डेस्क, देवास। दीपावली के पावन पर्व पर देवास के श्री योगमाया महालक्ष्मी मंदिर में मां का दरबार इस बार बेहद खास अंदाज में सजाया गया है। यहां पांच करोड़ रुपये के भारतीय नोट, ढाई करोड़ रुपये के स्वर्ण आभूषण और 15 देशों की विदेशी मुद्रा से भव्य सजावट की गई है। करीब 7.50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नोटों और आभूषणों से सजा मां महालक्ष्मी का यह दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

दीपोत्सव पर अनूठी साज-सज्जा शिवाजी नगर के मोती बंगला स्थित मंदिर में धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। मां के दरबार को सजाने में करीब पांच करोड़ रुपये के भारतीय नोटों के साथ ढाई करोड़ रुपये के सोने के आभूषणों का उपयोग किया गया है। खास बात यह है कि सजावट में 15 अलग-अलग देशों की करेंसी भी शामिल की गई है, जिसे श्रद्धालुओं ने उपलब्ध कराया है। रात के समय मंदिर की आकर्षक विद्युत सज्जा इसकी भव्यता को और बढ़ा रही है।