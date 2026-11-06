अब QR कोड से समझें पंचकर्म का पूरा उपचार, इंदौर के आयुर्वेद कॉलेज में मरीजों के लिए नई डिजिटल सुविधा

नीरज व्यास, इंदौर। आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धति अब डिजिटल तकनीक के साथ कदमताल करने जा रही है। इंदौर के शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में धन्वंतरि जयंती से मरीजों को एक नई डिजिटल सुविधा मिलने जा रही है। इसके तहत ओपीडी पर्ची पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मरीज पंचकर्म की विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं के वीडियो देख सकेंगे। साथ ही अपनी दिनचर्या, खानपान, जीवनशैली और मानसिक तनाव से जुड़ी जानकारियां भी ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे।

पंचकर्म विभाग की ओपीडी पर्ची पर स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग क्यूआर कोड उपलब्ध होंगे। मरीज संबंधित कोड स्कैन कर उपचार का वीडियो देख सकेंगे। इससे उन्हें पंचकर्म शुरू होने से पहले ही उसकी प्रक्रिया, तरीके और स्वरूप की जानकारी मिल जाएगी। उपचार को लेकर मन में रहने वाली आशंकाएं भी दूर होंगी।