देवास शराब कांड: कांग्रेस नेता आनंद कासलीवाल गिरफ्तार, कोर्ट ले जाते समय बिगड़ी तबीयत

डिजिटल डेस्क, देवास। देवास के चंदाना में केमिकलयुक्त अवैध शराब और संदिग्ध मौतों के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता आनंद कासलीवाल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस उनके बेटे अमन कासलीवाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अमन पर जहरीला केमिकल मेथनॉल अवैध शराब बनाने वाले गिरोह को बेचने का संदेह है। पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर उसे आरोपी बनाया था।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब आनंद कासलीवाल को न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिस ने उन्हें तत्काल देवास जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। केमिकल सप्लाई नेटवर्क की जांच में 11 गिरफ्तारियां चंदाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और दो संदिग्ध मौतों की जांच करते हुए पुलिस अब केमिकल सप्लाई करने वाले नेटवर्क तक पहुंच गई है। मामले की शुरुआत 15 और 18 अक्टूबर को हुई दो संदिग्ध मौतों की मर्ग जांच से हुई थी। इस दौरान मृतकों के स्वजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस को चंदाना निवासी विनोद जायसवाल के अवैध शराब बेचने की जानकारी दी थी।

इसके बाद पुलिस ने मुखबिरों से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया। जांच में इंदौर निवासी अमन कासलीवाल का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार, उस पर अवैध और केमिकलयुक्त शराब तैयार करने वाले गिरोह को घातक केमिकल बेचने का आरोप है।

पुलिस की पूछताछ और आगे की कार्रवाई में अब तक कुल 11 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच का फोकस अब शराब तैयार करने में इस्तेमाल किए गए केमिकल की खरीद-फरोख्त और उसकी सप्लाई से जुड़े लोगों पर है।