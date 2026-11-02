खातेगांव TI दिलीप पुरी के परिवार को एक करोड़ की सहायता, पत्नी को मिलेगी SI की नौकरी; CM मोहन यादव का ऐलान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। देवास जिले के खातेगांव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले थाना प्रभारी दिलीप पुरी के परिवार को मध्य प्रदेश सरकार एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोकाकुल परिवार के लिए सहायता राशि के साथ ही दिवंगत टीआई की पत्नी को सब इंस्पेक्टर (SI) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने दिलीप पुरी के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान उनका जाना बेहद दुखद है। इस कठिन समय में राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त कीं।