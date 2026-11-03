बड़वानी में छात्रावास अधीक्षिका के निलंबन पर भड़कीं 450 छात्राएं, कलेक्टर से मिलने 5 किमी पैदल चलीं; दो दिन में समाधान का आश्वासन

डिजिटल डेस्क, बड़वानी। अधीक्षिका के निलंबन के विरोध में बड़गांव स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की करीब 450 छात्राएं सोमवार को सड़कों पर उतर आईं। कलेक्टर से मिलने की जिद में छात्राएं करीब पांच किलोमीटर पैदल चल धोबड़िया तालाब तक पहुंच गईं।

अधिकारियों ने छात्राओं को समझाया सुबह नौ बजे सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग रंजना सिंह, तहसीलदार राहुल सोलंकी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे। छात्राओं ने अधीक्षिका सारिज बडोले का निलंबन निरस्त कर उन्हें बहाल करने की मांग की। बाद में एसडीएम भूपेंद्र रावत ने छात्राओं से संवाद कर दो दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। जिसके बाद छात्राएं लौटने को तैयार हुईं।