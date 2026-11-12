आलीराजपुर की पहाड़ी में मिले 3000 साल पुराने शैल चित्र, घुड़सवार-बैल और रहस्यमयी ज्यामितीय आकृतियों ने बढ़ाई उत्सुकता

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले की कट्ठीवाड़ा तहसील की पहाड़ी में लगभग 3000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। ये चित्र इस क्षेत्र के आदिम इतिहास की नई परतें खोल सकते हैं। मध्य प्रदेश पुरातत्व संचालनालय ने अक्टूबर में दो शैलाश्रयों के सर्वे के दौरान सफेद रंग से बने घुड़सवार, बैल और ज्यामितीय आकृतियों को खोजा है। अब करीब 147 वर्ग किमी क्षेत्र की पहाड़ी का विस्तृत सर्वे कराने की तैयारी है।

सफेद बिंदुओं से बनाई गईं पांच अनोखी आकृतियां इन शैल चित्रों को उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय के क्यूरेटर योगेश पाल ने खोजा। इनमें सबसे विशिष्ट पांच ज्यामितीय आकृतियां हैं, जिन्हें सफेद रंग के छोटे-छोटे बिंदुओं को जोड़कर बनाया गया है। ये एक सीधी कतार में हैं। इनमें एक आकृति 42 सेंटीमीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके अलावा चट्टान पर दो स्पष्ट घुड़सवार और उनके पीछे कुछ धुंधली आकृतियां मिली हैं। निचली सतह पर बैल जैसी आकृति भी दिखाई देती है।

विस्तृत सर्वे में खुल सकते हैं नए रहस्य विस्तृत सर्वे से शिकार में इस्तेमाल होने वाले पत्थर के औजार, रहने के स्थान, पशुओं और प्रकृति के प्रति उनकी मान्यताओं तथा धार्मिक गतिविधियों के प्रमाण मिलने की संभावना है। चट्टानों और आसपास की जमीन में मानव अवशेष या शवदाह और दफन से जुड़े संकेत भी मिल सकते हैं।