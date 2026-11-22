आगर के डिपो क्षेत्र में अचानक मरने लगे कौए, 25-30 परिंदों के शव मिले; जांच के लिए भेजे जाएंगे नमूने
आगर-मालवा के डिपो क्षेत्र में रविवार को 25-30 कौओं की सामूहिक मौत से हड़कंप मच गया। बीमारी या जहरीले पदार्थ से मौत की आशंका है। तीन साल पहले भी इसी इलाके में बर्ड फ्लू मिला था; जांच के लिए नमूने भेजे जाएंगे।
HighLights
आगर-मालवा के डिपो क्षेत्र में 25-30 कौओं की मौत।
बीमारी या जहरीले पदार्थ से मौत की आशंका है।
तीन साल पहले भी इसी क्षेत्र में बर्ड फ्लू मिला था।
डिजिटल डेस्क, आगर-मालवा। शहर के डिपो क्षेत्र में रविवार दोपहर कौओं की सामूहिक मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। अलग-अलग स्थानों पर करीब 25 से 30 कौए मृत पड़े मिले, जबकि कई अन्य मरणासन्न हालत में तड़पते नजर आए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कौओं की मौत से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। बीमारी या जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने से पक्षियों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं है।
एक साथ कई कौओं की मौत, बीमारी की आशंका
स्थानीय लोगों के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 2 बजे डिपो क्षेत्र में कई जगह कौए मृत पड़े दिखाई दिए। कुछ कौए जमीन पर तड़प रहे थे और उनकी हालत बेहद खराब थी। घटना की जानकारी फैलते ही क्षेत्र में चर्चाएं शुरू हो गईं। लोगों को आशंका है कि किसी संक्रामक बीमारी, जहरीले पदार्थ या पर्यावरण में मौजूद किसी हानिकारक तत्व के कारण कौओं की मौत हुई होगी।
तीन साल पहले भी इसी इलाके में मिला था बर्ड फ्लू
डिपो क्षेत्र में कौओं की सामूहिक मौत का यह पहला मामला नहीं है। करीब तीन साल पहले भी इसी इलाके में बड़ी संख्या में कौए मृत मिले थे। उस समय जांच में बर्ड फ्लू से मौत होने की पुष्टि हुई थी। अब दोबारा उसी क्षेत्र में ऐसी घटना सामने आने से बीमारी के संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि पिछली घटना और मौजूदा मामले के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।
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पोस्टमार्टम और जांच के बाद सामने आएगी मौत की वजह
पशु चिकित्सक डॉ. महाजन ने बताया कि मृत कौओं का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद नमूनों और शवों को आवश्यक जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौओं की मौत किसी संक्रमण, बर्ड फ्लू या अन्य वजह से हुई है।
फिलहाल किसी बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने तक मौत के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब पशु चिकित्सा विभाग की जांच से यह पता चलने की उम्मीद है कि डिपो क्षेत्र में बार-बार कौओं की मौत की वजह क्या है।
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