अनूप भार्गव, ग्वालियर। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर मेडिकल उपकरण उद्योग की सप्लाई चेन पर पड़ा है। ग्वालियर समेत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सिरिंज, आइवी सेट, ग्लब्स और कैथेटर की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। इन उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मेडिकल-ग्रेड पालीप्रोपाइलीन 30 से 50 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। लागत बढ़ने से कंपनियों ने आपूर्ति रोक दी है। वहीं, नई दरों पर रेट कांट्रेक्ट नहीं होने से खरीदी प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है।

दरअसल, कच्चे माल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से पुराने रेट पर उत्पादन और आपूर्ति करना कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। निर्माता बढ़ी लागत के अनुरूप कीमत चाहते हैं, जबकि सरकारी खरीद व्यवस्था में नई दरें तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इससे अस्पतालों की खरीदी अटकी हुई है।

134 रुपये का सामान 200 रुपये में, कैथेटर के दाम दोगुने सर्जिकल कारोबारियों के मुताबिक, पहले 134 रुपये में मिलने वाला सर्जिकल सामान अब 200 रुपये का हो गया है। पांच एमएल की सिरिंज की कार्पोरेशन खरीद दर 1.89 रुपये थी, जो बढ़कर करीब दो रुपये होने का अनुमान है। आइवी सेट की कीमत पांच रुपये से बढ़कर 7.50 रुपये और कैथेटर की कीमत 25 रुपये से बढ़कर करीब 50 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। कुछ उत्पादों की लागत में इतना अंतर आ गया है कि निर्माता पुराने अनुबंध के तहत आपूर्ति के लिए तैयार नहीं हैं।