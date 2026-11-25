डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने भविष्य में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। वृंदावन से भोपाल जाते समय ग्वालियर में मीडिया से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि किसकी औकात है जो मुझे चुनाव में टिकट दे। चुनाव लड़ना है या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करती हूं।

उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी उमा भारती ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि यूपी में एक बार हम जीत गए तो अगले 20 साल तक सभी पार्टियों का सफाया हो जाएगा। शराबबंदी पर शिवराज की नीति की तारीफ, जनप्रतिनिधियों को घेरा शराबबंदी के मुद्दे पर उमा भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने शराब को लेकर अच्छी नीति बनाई थी, जिस पर उन्होंने हर बिंदु पर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि, शराबबंदी को लेकर सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।