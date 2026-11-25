डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। करीब छह साल से लंबित इस प्रस्ताव को अब नए सिरे से आगे बढ़ाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी के सामने जल्द ही योजना का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सब कुछ प्रस्ताव के मुताबिक रहा तो वर्ष 2027 से कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है।

योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार को सालाना 20 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का लाभ देने का प्रस्ताव है। वहीं, पेंशनरों के लिए पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर रखा गया है। इसके लागू होने से प्रदेश के करीब 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलने की संभावना है।

वेतन और पेंशन से कटेगा मासिक अंशदान स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों से मासिक अंशदान लेने का प्रस्ताव है। इसके तहत कर्मचारियों के मूल वेतन का एक प्रतिशत और पेंशनरों की मासिक पेंशन का चार प्रतिशत अंशदान लिया जा सकता है।

इस व्यवस्था से जुटाई गई राशि का उपयोग हितग्राहियों के उपचार पर किया जाएगा। गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज की स्थिति में कर्मचारियों को अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करने से राहत मिलने की उम्मीद है। परिवार के इन सदस्यों को भी मिलेगा लाभ प्रस्तावित योजना में कर्मचारियों के परिवार को भी शामिल किया गया है। इसके तहत पति या पत्नी, माता-पिता और दो आश्रित बच्चों को लाभ देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। दत्तक संतान और तलाकशुदा पुत्री को भी पात्रता के दायरे में रखने का प्रावधान है।

पेंशनरों के पति या पत्नी को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। प्रत्येक हितग्राही के लिए फोटोयुक्त विशिष्ट पहचान वाला डिजिटल कार्ड बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान और CGHS से जुड़े अस्पतालों में इलाज योजना के तहत प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध अस्पतालों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) से जुड़े अस्पतालों और मध्य प्रदेश के बाहर चिह्नित अस्पतालों में भी उपचार की सुविधा मिल सकती है।