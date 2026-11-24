राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। साथ ही इन कर्मचारियों को कहां और किस तरह नियोजित किया जा सकता है, इस पर सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से नौकरी जाने की आशंका में चल रहे आउटसोर्स कर्मियों को राहत मिली है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर 40 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जुटकर सरकार के दो बच्चों संबंधी शर्त समाप्त करने के फैसले पर डॉ. यादव का अभिनंदन किया। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कर्मचारी संगठनों ने अपनी लंबित मांगें भी मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

'कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए' मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी सरकार का अभिन्न हिस्सा हैं और प्रदेश की हर उपलब्धि में उनकी बराबर भागीदारी है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर साफ कहा कि किसी भी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा और इस बात को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों को कहां नियोजित किया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जाएगा।

एक लाख से अधिक कर्मचारियों को मिला पदोन्नति का लाभ डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारी हित में किए गए फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया ठप पड़ी थी। सरकार ने पहल कर पात्रता के आधार पर एक लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिलाया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है।