राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश सरकार ने 4,536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव एक साल टालने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018 से समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। इसके कारण जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के चुनाव भी लंबित हैं। उधर, अगले साल मई-जून में प्रस्तावित नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने के आसार भी कम हैं क्योंकि राज्य सरकार नया परिसीमन कराकर चुनाव कराना चाहती है।

हालांकि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तय है कि यह जल्दी नहीं होगा। जनगणना के कारण प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज हैं। जब तक ये मुक्त नहीं हो जाती हैं, तब तक राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का काम पूरा नहीं होगा। अभी तो संभाग स्तर पर सुनवाई और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। रिपोर्ट तैयार होगी, जिसके आधार पर दावा-आपत्ति लिए जाएंगे और फिर नई इकाइयां बनेंगी, तब जाकर परिसीमन होगा।

2018 से चुनाव लंबित, कई कारणों से बढ़ती रही तारीख प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव वर्ष 2018 में हो जाने चाहिए थे लेकिन पहले कमल नाथ सरकार की कर्जमाफी और फिर कोरोना महामारी, नगरीय निकाय, पंचायत, वर्ष 2023 के विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के कारण 2024 तक ये टलते चले गए। इसके बाद भारत सरकार ने समितियों का विस्तार करने के निर्देश दिए, जिसके चलते परिसीमन किया गया और 1,763 समितियां बढ़ीं।

सिंघार ने सरकार पर लगाया चुनाव से बचने का आरोप सदस्यता का निर्धारण आदि कार्यों के कारण सरकार ने चुनाव आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसे लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे जनभावनाएं सामने आ जाएंगी। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी के बीच संभावना यह बन रही है कि नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे।