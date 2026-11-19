डिजिटल डेस्क, श्योपुर। शहर में दिनदहाड़े चंबल नदी के रेत का अवैध परिवहन कर रहे रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल )विभाग की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया। आरोपितों ने चलते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रेशर उठाकर ट्रॉली को खाली कर दिया। इस दौरान दूसरा ट्रैक्टर ट्रॉली टीम की गाड़ी को रोके रखा, कई वार कट मारकर गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिस भी करता रहा।

रेत माफिया की दबंगई का आलम यह है कि एक आरोपित बड़ी सी लकड़ी लेकर वन विभाग की टीम पर हमला करने के लिए भी खड़ा हो गया। इस पूरे मामले का वीडियो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की टीम ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



मामला शहर के एनएच-552 का है, जहां राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की टीम ट्रैक्टर-ट्राली से चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने पहुंची थी।रेंज ऑफिसर सोमेश शर्मा और एसडीओ रावत अपनी पूरी टीम को लेकर घेराबंदी करने लगे तो आरोपित चलते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रेशर उठाकर ट्राली की रेत को एनएच पर खाली करने लग गए।