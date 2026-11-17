डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम की स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था के दावों पर सवाल उठाने के लिए वार्ड-27 के पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता ने मंगलवार को अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। वह सिर पर गंदे पानी से भरा 20 लीटर का कैंपर रखकर जनसुनवाई में नगर निगम अधिकारियों के पास पहुंच गए। उनके गले में गंदे पानी से भरी बोतलें लटकी थीं और हाथों में ढोलक व मजीरा था।

पूर्व पार्षद ने नगर निगम अधिकारियों के सामने सवाल उठाया कि जब शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर वन होने का तमगा मिला है, तो आम लोगों को पीने के लिए साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है? उनके इस अनूठे प्रदर्शन का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।