ग्वालियर में कार चलाते समय बैंक मैनेजर को हार्ट अटैक, बेकाबू गाड़ी ने अन्य वाहनों को मारी टक्कर; राहगीरों ने CPR देकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के सिटी सेंटर इलाके में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक गिर्राज बघेल को कार चलाते समय अचानक हार्ट अटैक आ गया। इससे उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही एक कार और दो दोपहिया वाहनों से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए बेहोश बैंक मैनेजर को कार से बाहर निकाला और तत्काल सीपीआर देना शुरू किया। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर दिया गया सीपीआर उनके लिए जीवनरक्षक साबित हुआ।

बैंक से घर लौटते समय बिगड़ी तबीयत जानकारी के मुताबिक, यूनियन बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर पदस्थ गिर्राज बघेल सोमवार शाम बैंक से अपनी कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सिटी सेंटर क्षेत्र में अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तबीयत बिगड़ने से वह कार पर नियंत्रण नहीं रख सके और वाहन आगे चल रही कार सहित दो दोपहिया वाहनों से टकरा गया।

राहगीरों ने संभाला मोर्चा टक्कर के बाद कार में बेहोश पड़े बैंक मैनेजर को देखकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। लोगों ने उन्हें वाहन से बाहर निकाला और बिना देर किए सीपीआर देना शुरू कर दिया। इस दौरान हादसे में प्रभावित अन्य वाहन चालकों ने भी मदद की। बाद में गिर्राज बघेल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डॉक्टरों ने CPR को बताया अहम अस्पताल में डॉक्टरों के मुताबिक, हार्ट अटैक के बाद मौके पर ही दिया गया सीपीआर बेहद अहम रहा। समय पर मिली इस मदद से उनकी जान बचाने में सहायता मिली। फिलहाल बैंक मैनेजर की हालत नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में उनका उपचार जारी है।