श्योपुर में पटाखे के साथ खेल बना जानलेवा, धमाके से स्टील की कटोरी फटी; बच्चे के पेट में घुसी

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की तैयारियों के बीच श्योपुर में पटाखों से खेलना दो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। घर के बाहर पटाखे के ऊपर स्टील की कटोरी रखकर उसे धमाके के साथ हवा में उछालने का खेल खेल रहे बच्चों में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट के दौरान कटोरी का स्टील टूटकर 12 वर्षीय बच्चे के पेट में जा घुसा। चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी आंतें निकल आईं। वहीं, दूसरा बच्चा भी बेहोश हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

धमाके से कटोरी उछालने का खेल घटना देहात थाना क्षेत्र के सोंईकलां कस्बे की है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच चेतन (12), पिता पवन मीणा और प्रियांशु (14), पिता मुकेश मीणा घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। दोनों ने पड़ोस के एक बच्चे को पटाखे के ऊपर स्टील की कटोरी रखकर धमाके के साथ उसे हवा में उछालते देखा था।