सिंधिया और विधायक ने उठाई पिछोर को जिला बनाने की मांग, CM बोले- 2027 में करूंगा अनुशंसा

डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के पिछोर को जिला बनाने की मांग एक बार फिर राजनीतिक मंच पर जोरशोर से उठी, लेकिन स्थानीय लोगों को फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिछोर को जिला बनाने की मांग पर 2027 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और वर्ष 2027 में वे पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में यह मांग उस समय प्रमुखता से सामने आई, जब विधायक प्रीतम सिंह लोधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ही पिछोर को जिला बनाने की पैरवी की। दोनों नेताओं ने एक सुर में जिला बनाने की मांग उठाई। उनके समर्थन में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग भी खड़े हो गए और जिला घोषित करने की मांग करने लगे।